“Mercados em Ação”: Veja aqui o programa desta semana

Veja aqui em direto mais uma edição do programa “Mercados em Ação” do Jornal Económico. Shrikesh Laxmidas (Diretor Adjunto do JE) e Marco Silva (consultor de estratégia e investimento), abordam temas como os mais recentes dados económicos, os resultados das cotadas e a ‘crise dos combustíveis’.

Em estúdio para comentar estes temas está Pedro Lino, administrador ad Optimize Investment Partners, e contamos ainda com o contributo via Skype de Ricardo Evangelista (analista sénior da ActivTrades, em Londres).

No “Espaço Empresas”, vamos falar com Mónica Gonçalves, empreendedora no setor da moda e design.