“Mercados em Ação”: Veja aqui em direto o programa desta semana

Esta semana, Shrikesh Laxmidas (Diretor Adjunto do JE) e Marco Silva (consultor de estratégia e investimento), abordam temas como os resultados do Millennium BCP e da Jerónimo Martins, o Brexit e o balanço da Reserva Federal norte-americana.

Em estúdio para comentar estes temas está Pedro Lino, administrador da Optimize Investment Partners e iremos contar com o contributo via Skype de Ricardo Evangelista, analista sénior da ActivTrades, em Londres.

No “Espaço Empresas”, vamos falar sobre o jogo, em três vertentes: os casinos, as apostas online e os vídeojogos. O especialista Pedro Cortés analisa o estado do negócio dos casinos em Macau, enquanto Bruno Osório explica o que implica ser empreendedor na área dos jogos de consola.