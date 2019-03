“Mercados em Ação”: Veja aqui em direto o programa desta semana

Veja aqui em direto o programa Mercados em Ação do Jornal Económico

Veja aqui em direto o programa Mercados em Ação do Jornal Económico. Esta semana, André Cabrita-Mendes (Editor online do JE) e Marco Silva (consultor de estratégia e investimento), abordam temas como os resultados de 2018 e o novo plano estratégico da EDP, a continuação do arrastar do processo do Brexit, e os dados mais recentes da economia norte-americana.Em estúdio para comentar estes temas está Pedro Lino, administrador da Optimize Investment Partners, e vamos contar com os contributos via Skype de Ricardo Evangelista, analista sénior da ActivTrades, no Dubai.No "Espaço Empresas", vamos falar sobre o financiamento de startups em Portugal com Stephan Morais, managing partner da Indico Capital Partners.

Posted by Jornal Económico on Thursday, 14 March 2019