Mercados europeus em queda. Bolsa de Lisboa também cai apesar da subida da EDPR e Mota

Bolsas em queda na Europa, à exceção de Madrid e Atenas. Por cá o PSI 20 fechou com perdas de 0,11% para 5.351,2 pontos. Isto apesar da subida das ações da Mota-Engil (+ 2,06% para 2,382 euros) e da subida dos títulos da EDP Renováveis (+2,07% para 8,88 euros) no dia a seguir à morte da Oferta Pública de Aquisição (OPA) da China Three Gorges.

Dos 11 títulos em queda no índice destaca-se a Altri que perdeu -1,05% para 7,055 euros.

A EDP, no rescaldo do fim da OPA, caiu -0,91% para 3,370 euros. Destaque ainda para o BCP que recuou -0,57% para 0,2458 euros, acompanhando o marasmo do setor bancário europeu no dia em que se desfez o cenário de fusão do Deutsche Bank com o Commerzbank. Os dois bancos alemães chegaram à conclusão que uma fusão não seria a opção com melhores consequências a nível financeiro. O anúncio foi feito pelo CEO do Deutsche, Christian Sewing.

A Sonae Capital caiu -1,08% para 0,913 euros.

O analista do BPI realça que “nas próximas semanas, a maioria das empresas nacionais irá proceder à distribuição do respectivo dividendo, devendo o Dividend Yield das acções ser um dos factores a condicionar as decisões dos investidores”.

A Europa esteve em “red session”, com a maioria das praças em queda. O índice global EuroStoxx 50 caiu 0,31% para 3.491,72 pontos. O FTSE 100 caiu 0,55% para 7.430,65 pontos; o CAC 40 perdeu 0,31% para 5.558,5 pontos; o DAX desceu 0,23% para 12.284,8 pontos e a bolsa holandesa deslizou 0,17%.

As exceções foram os índices da bolsa grega e da bolsa eapanhola. Neste caso, o IBEX subiu 0,41% para 9.495,1 pontos.

O mercado espanhol teve mais uma sessão de resultados trimestrais. A Iberdrola subiu 4,3% na Bolsa de Madrid e ultrapassou os 8 euros por ação pela primeira vez em 10 anos, após apresentar resultados. O seu lucro líquido aumentou em 15,02% no primeiro trimestre do ano, até 963.9 milhões de euros (0,148 euros por ação), em comparação com 838 milhões de euros (0,130 euros parte) obtidos entre janeiro e março de 2018 e os 808 milhões de euros (0,124 euros por ação) esperados pelos investidores.

As contas publicadas hoje pelo Bankinter (+0,057%) também atenderam às expectativas do mercado, embora sem muito alarde. Sua cotação é deixada para arrastar pela apatia generalizada no setor, diz o analista da IG, Aitor Mendez. O banco liderado por Maria Dolores Dancausa viu os seus lucros aumentaram 1,4% em relação ao primeiro trimestre de 2018, até aos 145 milhões de euros.

O euro cai 0,14% para 1,1139 dólares.

No mercado dos futuros do petróleo, o Brent sobe 0,42% para 74,88 dólares, ao passo que o crude WTI desce 0,20% para 65,76 dólares.

No mercado de dívida soberana a dívida alemã sobe 0,3 pontos base no mercado secundário, mas a yield continua negativa nos -0,009%. Portugal, que hoje celebra o feriado do 25 de abril, tem os juros a agravarem 1,6 pontos base para 1,187%; igual movimento tem a dívida espanhola (+1,8 pontos base para 1,091%). Já a italiana agrava 5,5 pontos base para 2,689%.