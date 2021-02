Mesquita Nunes avança com requerimento no conselho de jurisdição do CDS para votação secreta

A distrital de Lisboa do CDS-PP, cujo líder é João Gonçalves Pereira, entregou um requerimento no Conselho de Jurisdição do partido para que a votação da moção de confiança a Francisco Rodrigues dos Santos seja secreta e não nominal.

Segundo a notícia avançada pelo jornal online “Observador”, João Gonçalves Pereira, que anunciou apoio a Adolfo Mesquita Nunes, fez o pedido para que fosse assegurado a democracia nas votações. “Temos de garantir que há votações democráticas. Nem o Partido Comunista tem este tipo de práticas”, explicou.

Este é o segundo esforço de Mesquita Nunes para que exista uma votação secreta. Filipe Anacoreta Correia, presidente do Conselho Nacional ainda não tomou uma decisão formal. Francisco Tavares, secretário-geral do partido, está a tentar avaliar se há condições para avançar com esse modelo.