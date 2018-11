Mestre das fugas, rei dos túneis, lorde do narcotráfico. Vai começar o ‘show’ El Chapo

Começa a ser julgado esta segunda feira, 5 de novembro, aquele que é considerado o maior criminoso do século XX. Mestre das fugas, rei dos túneis, lorde do narcotráfico e estrela da cultura pop, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera vai passar os próximos meses a ouvir algumas das pessoas que o traíram e contribuíram para o seu encarceramento na Prisão de Alta Segurança do Sul de Manhattan, local de onde dificilmente sairá.

Quem é ‘El Chapo’?

A data de nascimento de ‘El Chapo’ ainda é um grande ponto de interrogação. Registos apontam para 5 de abril de 1957, mas também existem rumores de que nasceu a 25 de dezembro de 1954 em La Tuna, uma aldeia perdida na Sierra Madre, estado de Sinaloa, México. Hoje tem 61 anos. Filho de María Consuelo Loera Pérez e Emilio Guzmán Bustillos, teve dez irmãos, sete homens e três mulheres.

‘El Chapo’ é também rico em alcunhas. ”Archivaldo” é como lhe chama a mãe. A sua altura de 1,72cm, deu origem à famosa, ‘El Chapo’, (“o baixinho”, em português). E nos anos 90 também lhe chamaram “El Rápido”. Mas o nome completo é Joaquín Guzmán Loera e apesar de ser quase analfabeto, e com uma caligrafia tremida, é obviamente astuto.

Em 2016, numa entrevista à Rolling Stone, o famoso narcotraficante pintou a imagem de uma infância difícil e pobre. “[Tive] uma família muito pobre, a minha mãe fazia pão para nos sustentar e eu vendia laranjas, refrescos e doces e guardava o gado da minha avó”. Iniciou-se no pequeno tráfico aos 15 anos. “Não havia trabalho, a forma que tinha de comprar comida e sobreviver era cultivar e vender papoilas e marijuana”, revelou.

Guzmán começa por ser correio de droga, depois opera em grupos de crime organizado que sustentavam o Cartel de Guadalazara, as “células delitivas”.

Nos anos 80 cria o seu próprio cartel, o Cartel de Sinaloa. A rapidez e eficácia com que fazia transportar estupefacientes para os EUA fizeram dele um homem de confiança. Inovou nos métodos de expedição, com túneis subterrâneos que atravessavam fronteiras e latas de pimentos carregadas de estupefacientes. E assim nasceu o pioneiro do narcotráfico.

Brincar aos polícias e ladrões

O capítulo conflituoso com a justiça começou em 1993, um ponto de viragem para o mexicano. Alvo de tentativa de homicídio por parte de rivais do Cartel de Tijuana, ‘El Chapo’ foi apanhado num tiroteio no Aeroporto Internacional de Guadalajara. Apesar de tudo, conseguiu escapar-se ileso, mas acabou por ser acusado de matar um líder religioso que por se encontrava na cena do crime: o arcebispo Jesús Posadas Ocampa.

É capturado na Guatemala e, em poucas semanas, é extraditado para o México. Numa conferência de imprensa improvisada perguntaram-lhe se se dedicava ao tráfico de droga e ele respondeu que não. “Sou agricultor, cultivo milho e feijão.” Foi condenado a duas décadas de prisão, primeiro na cadeia de Altiplano, depois na de Puente Grande. Ainda assim, conseguiu gerir os seus negócios a partir da cela.

Em 2001, com a ajuda de seguranças subornados, inicia um capítulo de fugas ao evadir-se pela primeira vez. Em 2014, depois de 13 anos escondido, o mexicano é capturado novamente num ”resort” em Mazatlan.

A captura foi considerada uma grande vitória para as autoridades, que até então consideravam Guzmán “o mais poderoso traficante de drogas do mundo”. As autoridades norte-americanas em parceria com a DEA (Drug Enforcement Administration, em inglês), que lhe controlava o sinal do telemóvel, conseguiram fazer o rastreio até ao fugitivo.

O presidente Enrique Peña Nieto garantiu, momentos após a sua captura, que ‘El Chapo’ não voltaria a escapar e que não seria extraditado para os EUA, duas afirmações que foram contrariadas.

Em julho de 2015, foge pela segunda vez de Altiplano. Através de um túnel subterrâneo que criou na casa de banho, com um quilómetro e meio de extensão, um metro e 70 de altura e 80 centímetros de largura, no qual havia um veículo motorizado sobre carris.

Um ano depois, em 2016, é novamente capturado em Los Mochis, Sinaloa, após um tiroteio com os fuzileiros navais mexicanos. Cinco pessoas foram mortas e um fuzileiro naval ficou ferido, mas o presidente mexicano não deixou de celebrar na rede social, Twitter.

Desde então, o criminoso ficou nas mãos da justiça norte-americana. A 19 de janeiro de 2017, Guzmán foi extraditado para os EUA e é por isso que o julgamento decorre em Nova Iorque.

Misión cumplida: lo tenemos. Quiero informar a los mexicanos que Joaquín Guzmán Loera ha sido detenido. — Enrique Peña Nieto (@EPN) January 8, 2016

Que crimes constam no leque de acusações?

O famoso narcotraficante de 61 anos, está a ser acusado de ter dirigido, entre 1989 e 2014, o poderoso cartel de Sinaloa, responsável por 25% do tráfico de drogas nos Estados Unidos da América – duas toneladas de canábis e quase 150 de cocaína.

É também suspeito de protagonizar uma campanha de assassínios e sequestros, de lavagem de milhares de milhões de dólares e do porte ilegal de armas.

Uma figura da cultura pop

Nos últimos 40 anos, sob gestão de sete presidentes, os grupos de crime organizado mexicanos multiplicavam-se.

O narco (termo originário da palavra narcotraficante) é hoje a única realidade em muitas partes do México. Gerações de crianças e adolescentes pobres crescem a querer exatamente o mesmo que os traficantes exibem.

É também por isso que El Chapo é uma estrela pop – mote para cantigas e livros, tatuagens, t-shirts e máscaras de carnaval. A plataforma de streaming de séries e filmes, Netflix dedicou-lhe uma série baseada em factos reais que estreou em 2015 e já tem três temporadas.

‘O ‘show’ El Chapo”

A acusação inclui 300 mil páginas e pelo menos 117 mil gravações áudio, milhares de escutas telefónicas, fotografias, depoimentos, “e-mails” e mensagens que El Chapo enviava do seu BlackBerry, lista o ”The Guardian”. E segundo o advogado de ‘El Chapo’, Rob Heroy “vai ser o julgamento mais caro da história”.

Para além dessas provas substanciais, vários antigos parceiros do cartel e alguns familiares vão depor contra o criminoso.

Joaquín transformou-se em El Chapo e chegou a traficante mais poderoso do mundo após a morte do colombiano Pablo Escobar, em 1993. Constou da lista dos mais ricos da Forbes, casou várias vezes e foi protagonista de fugas cinematográficas de prisões de alta segurança.

Este será o julgamento mais aguardado da história mexicana e a própria ”Bloomberg” latina anunciou esta segunda feira “o ‘show’ El Chapo” está prestes a começar.”