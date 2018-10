México pode perder 2% do PIB se não vender petróleo ao exterior, adverte a Moody’s

A agência de notação de risco Moody’s advertiu esta quinta-feira que o México perderá receitas no valor de 2% do PIB se decidir parar de vender petróleo ao exterior, conforme proposta do presidente eleito, Andrés Manuel López Obrador.

A Moody’s prevê num relatório agora publicado que, se o próximo governo mexicano adotar esta política, a empresa estatal de petróleo, a Pemex sofrerá “implicações negativas”, que se estenderão para a economia do país.

“A Pemex estaria exposta a uma maior volatilidade cambial”, já que as suas receitas seriam em pesos mexicanos, enquanto 87% de sua dívida é denominada em outras moedas, especialmente em dólares norte-americanos.

“Este novo plano também poderia forçar a Pemex a importar petróleo bruto, uma situação que aumentaria ainda mais os riscos cambiais e de fluxo de caixa”, acrescenta a Moody’s.

Embora o governo federal tenha diminuído a sua dependência do petróleo desde a reforma fiscal de 2013, a agência de rating alerta que a perda de receita da Pemex poderia “aumentar significativamente o défice fiscal do México”.

“Os planos para deter as exportações de petróleo privariam o governo de receitas de quase 2% do PIB, o que o obrigaria a aumentar os impostos ou a renunciar ao compromisso com a disciplina fiscal”, opina a Moody’s.

López Obrador disse em 14 de outubro que o país extrairá apenas o petróleo necessário para satisfazer o consumo interno e que deixará de exportar esse recurso para o exterior.

“Não vamos vender, no médio prazo, petróleo bruto no exterior, queremos processar toda a nossa matéria-prima”, afirmou o político de esquerda, que assumirá a presidência 1 de dezembro próximo.