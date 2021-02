Microsoft e NOS firmam parceria estratégica para cooperarem em projetos com 5G e IoT

A NOS e a Microsoft anunciaram esta quarta-feira uma parceria estratégica tendo em vista projetos em conjunto, contribuindo para “acelerar a transformação digital das empresas e fomentar a inovação no sector das telecomunicações, através de tecnologias como o 5G, a cloud e a Internet das Coisas [IoT]”.

Num comunicado conjunto, as duas empresas referem que o acordo assenta em “três grandes eixos estratégicos de atuação, todos na adoção de tecnologia da Microsoft”. Assim, a ‘telecom’ portuguesa e a gigante tecnológica de origem norte-americana vão trabalhar na “co-criação e inovação partilhada, com grande foco na exploração de oportunidades para o 5G”, além de aprofundar o “desenvolvimento de uma estratégia cloud first“. A NOS e a Microsoft vão, ainda, cooperar no desenvolvimento de novos serviços para o segmento empresarial.

“Esta é uma parceria estratégica que irá melhorar significativamente os serviços e soluções disponíveis no mercado nacional de telecomunicações”, refere a diretora-geral da Microsoft Portugal, Paula Pinarra. “Queremos em conjunto melhorar a forma como vivemos e trabalhamos, hoje e no futuro, contribuindo para uma crescente capacitação e inclusão digital da Sociedade Portuguesa”, acrescentou.

Para o CEO da NOS, Miguel Almeida, a parceria com a Microsoft representa “o compromisso de contribuir ativamente para a digitalização de Portugal e para a implementação, com sucesso, da economia digital”.

Os três eixos estratégicos

O primeiro eixo do acordo passa pela criação conjunta e inovação partilhada, explorando o 5G “em áreas como Saúde, Indústria, Retalho, Logística e Administração Pública”.

O segundo eixo está relacionado com “o desenvolvimento de uma estratégia cloud first“, procurando oferecer serviços que reduzam o tempo de resposta das empresas, permitindo “ganhos de eficiência nos modelos operativos”. “De forma a dar resposta a este desafio, a NOS desenvolveu um centro de excelência cloud, que suportará a modernização aplicacional e de infraestruturas, alavancando sistemas de inteligência artificial bem como modernas soluções de colaboração”, adianta o comunicado.

O último eixo do acordo tem “como objetivo e acelerar a maturidade digital do tecido empresarial português, bem como suportá-lo nas suas estratégias de capacitação e adopção da cloud”. Ou seja, NOS e Microsoft vão trabalhar em conjunto no desenvolvimento de serviços para o segmento empresarial, que estimulem a produtividade das empresas, através da “disponibilização de serviços Azure e implementação de modernos serviços em edge computing”.