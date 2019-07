Microsoft investe 894 milhões de euros em empresa de Elon Musk

A Microsoft, empresa fundada por Bill Gates, anunciou na passada segunda-feira, um acordo com a empresa OpenAI, sendo Elon Musk um dos fundadores. A empresa de inteligência artificial (IA), ainda está em fase de projeto, sendo que a Microsoft vai fazer um investimento de mil milhões de dólares (894 milhões de euros), numa iniciativa que se destina a ampliar os benefícios económicos da inteligência artificial pelo mundo.

Num comunicado oficial, as duas empresas revelaram que a operação iria implicar que a Azure, plataforma de computação na cloud da Microsoft, passe a ser o único prestador de serviços na cloud da OpenAI, sendo que esta passava a contribuir para o desenvolvimento de novas tecnologias para a Azure.

.@Microsoft invests $1 billion in @OpenAI partnership, founded on shared values of trustworthiness and empowerment, to accelerate AI innovation and help OpenAI deliver on the promise of artificial general intelligence. https://t.co/4BViNRXYiV — Microsoft Stories and News (@MSFTnews) July 22, 2019

“A inteligência artificial é uma das tecnologias mais transformadoras do nosso tempo e tem o potencial de ajudar a solucionar muitos dos desafios mais urgentes do nosso planeta”, afirmou Satyua Nadella, diretor-executivo da Microsoft. “Ao combinar a tecnologia de ponta da OpenAI com as novas tecnologias de supercomputação em IA do Azure, a nossa ambição é democratizar a própria IA para que todos possam beneficiar dela, mantendo a segurança em primeiro lugar”, acrescentou o diretor-executivo.

A OpenAI foi co-fundada por Elon Musk, também criador da Tesla, PayPal e SpaceX, em São Francisco quando decorria o ano de 2015. O objetivo da empresa era ser uma organização sem fins lucrativos para investigar o campo da inteligência artificial para promover o desenvolvimento de tecnologias que “beneficiam a humanidade como um todo”.

O atual diretor-executivo da OpenAI, Sam Altman, garantiu que a criação de inteligência geral artificial será “o desenvolvimento tecnológico mais importante da história da humanidade” e assumiu estar feliz por a Microsoft “partilhar” a sua visão de inteligência artificial.

A computação na cloud é um compromisso estratégico da empresa para o futuro e continua a ser um dos principais impulsionadores do crescimento da empresa, sendo que as receitas da Azure, que compete com a Amazon e Google, aumentaram 73%.

Durante a semana passada, a empresa que criou o sistema operacional Windows, co-fundada há 44 anos por Bill Gates e Paul Allen, anunciou um lucro líquido de 39.240 milhões de dólares (35 mil milhões de euros) em todo o ano fiscal de 2019, mais do dobro dos lucros obtidos no ano fiscal anterior, que permaneceram em 16.571 milhões de dólares (14.822 milhões de euros).