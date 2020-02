Míele registou crescimento de 3,2% no segundo semestre de 2019

No segundo semestre de 2019, a Míele alcançou uma faturação global de 2,24 mil milhões de euros, o que representou um crescimento de 3,2% face ao período homólogo do ano anterior.

“Este crescimento é a prova de que estamos bem posicionados com os nossos produtos e serviços, para aumentar o volume de negócio e crescer num mercado em condições desafiadoras e de intensa concorrência”, destaca o conselho executivo do grupo, que reclama ser o principal fabricante mundial de eletrodomésticos ‘premium’.

De acordo com os responsáveis da Míele, durante o ano em curso, este crescimento será consolidado com a recente gama de encastrar ‘Geração 7000’, “que estabelecerá padrões no mercado com várias inovações exclusivas”.

As gamas de produtos que mais contribuíram para o crescimento da Míele no segundo semestre de 2019, foram as máquinas de lavar, secar e aspiradores, sendo que os modelos da campanha de 120 anos da Miele (Série 120) resultaram num impulso adicional significativo.

“Com a ‘Geração 7000’, a Miele reafirmou o seu papel de liderança no campo da inovação e do design. Com 3.000 modelos, abrangendo 15 gamas de produtos, o lançamento mundial desta nova gama, contou com um início muito promissor em quase todos os países, representando o maior lançamento de produto na história da empresa”, destaca um comunicado da Míele.

O referido comunicado acrescenta que, “de forma a explorar ainda mais o potencial de crescimento sustentável, a Miele, passou também por uma reorganização – com oito unidades de negócios independentes, territórios de vendas remapeados e um novo local dedicado ao marketing digital, que está a ser instalado em Amsterdão (Digital Hub)”.

“E a Miele Venture Capital GmbH, que reúne as participações da Miele em ‘startups’ promissoras, expandiu ainda mais as suas atividades”, garante o comunicado da Míele.

A empresa adianta ainda que no segundo semestre de 2019, duas novas empresas subsidiárias foram adicionadas ao portfólio. “Com a aquisição das operações comerciais da Agrilution GmbH, a Miele entrou no futuro campo da agricultura vertical – com Plantcubes conectados digitalmente, que exibem um ‘design’ elegante nas casas. Com um mínimo de esforço, oferecem as condições ideais de cultivo de verduras e ervas aromáticas; E com a Miele Operations & Payment Solutions GmbH que oferece uma solução exclusiva, baseada em aplicações, cobrindo a instalação, organização, manutenção e cobrança em instalações de lavandarias (appWash). Destina-se, por exemplo, a alojamentos para estudantes, associações de moradores, residências, acampamentos e lavandarias”, explica a Míele.

“Desta forma, a Miele segue o seu objetivo estratégico de continuar a expandir o seu portfólio e crescer com produtos e serviços digitais inovadores que complementam significativamente o seu negócio principal”, asseguram os responsáveis da empresa.

No final de dezembro de 2019, a Miele também registou o número máximo de colaboradores a nível global, contando com 20.478 profissionais, mais 163 colaboradores (0,8%) que no ano anterior.

A Miele reclama ser o fabricante líder mundial de eletrodomésticos ‘premium’. De origem alemã, a empresa familiar fundou-se em 1899 e desde então centrou-se na filosofia e lema “Immer Besser” (Sempre Melhor), oferecendo máquinas inovadoras que são testadas para uma vida útil de 20 anos.