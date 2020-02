Miguel Maya admite que plataforma de malparado possa ser reequacionada em 2020

A plataforma de malparado, que foi criada há mais dois anos para reestruturar créditos em incumprimento superiores a 5 milhões de euros que tivessem viabilidade económica e financeira das empresas devedoras, vai ser alvo de um balanço e nessa altura vai questionar-se se continua a fazer sentido existir, admitiu o CEO do BCP, um dos três bancos da plataforma.

A plataforma foi criada para apresentar soluções para recuperar os créditos malparados comuns a três bancos que aderiram à plataforma em setembro de 2017 (CGD, BCP e Novo Banco).

A sua utilidade sempre foi questionada. Era sabido que servia para agilizar a negociação dos creditos comuns a um mesmo clientes quando este tem dificuldade de cumprir com o pagamento do credito concentrando o ónus de encontrar soluções em empresas com viabilidade que todos os bancos aprovassem.

Miguel Maya disse, em conferência de imprensa, que as soluções estão indexadas às conjunturas e que o BCP tem conseguido diminuir o stock de malparado.

O BCP anunciou uma redução de 1,3 mil milhões de NPE (crédito não produtivo) para 4,2 mil milhões de euros, sendo que os NPE em Portugal caíram 1,6 mil milhões em 2019. O banco aumentou a cobertura total de NPE de 109% para 116% e a cobertura por imparidades subiu de 52% para 58%.

O custo do risco baixou de 92 pontos base para 72 pontos base, sendo que em Portugal caiu de 105 pb para 76 pb.

À custa de menos crédito com imparidades em 2019. As imparidades para crédito somaram 390,2 milhões em 2019 quando em 2018 tinham sido de 464,6 milhões. Já as imparidades para outros ativos foram de 151,4 milhões, acima das 136,5 milhões em 2018. Ao todo em 2019 as novas imparidades totalizaram 541,6 milhões, menos 9,9% que no ano anterior.

O stock de imparidades caiu 15,8% para 2.449 milhões de euros. Só em Portugal as novas imparidades caíram 27,4% para 371,1 milhões de euros. E o stock desceu 21,2% para 1.877 milhões de euros.

Proposta de dividendos “muito conservadora”

Sobre outro tema, o CEO disse que o BCP admite estudar o Novo Banco quando vier para o mercado, se fizer sentido e tiver racional para o banco.

“É nossa obrigação estudar todas as oportunidades, analisaremos o Novo Banco. Mas neste mandato não pretendemos fazer mais aquisições”, disse o CEO sobre a possibilidade de comprar o Novo Banco à Lone Star.

O presidente do banco falou ainda da proposta dividendos que não está definida, dizendo que “vai ser uma proposta muito conservadora”.

[Em actualização]