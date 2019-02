Mil jovens de Santa Catarina terão estágios profissionais

O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças cabo-verdiano anunciou este fim de semana que, ao longo de 2019, 2.000 jovens do município de Santa Catarina, no interior de Santiago, serão contemplados com os programas de formação profissional e de estágio profissional.

Olavo Correia fez este anúncio em declarações à imprensa momentos antes de presidir ao ato de apresentação pública das ofertas formativas para 2019, estágios profissionais e empresariais e oportunidades de financiamento da formação profissional aos jovens do município de Santa Catarina, que teve lugar na Residência Estudantil de Assomada.

“Nós queremos abordar aqui [em Santa Catarina] 1.000 jovens para estágios profissionais e 1.000 jovens para formação profissional, para abranger 2.000 jovens, mas estamos disponíveis, se for possível e caso houver sucesso, aumentar o orçamento para atingir mais jovens ainda”, disse, considerando este número “extraordinário” face àquilo que tem sido feito nos últimos anos.

No caso de Santa Catarina, que considerou ser um concelho “especial e particular”, informou que a aposta vai ser nas suas potencialidades, mormente a nível da agricultura, turismo, conhecimento e tecnologias. De acordo com o responsável, o governo quer criar as condições para que os jovens de Santa Catarina, mas também de Santiago Norte, possam ter oportunidades de acesso à formação profissional e que possam a partir daí ter condições para ter um emprego.

“Nós temos as condições reunidas do ponto de vista financeiro, em termos orçamentais, e queremos apresentar aos jovens o que existe, como é que podem ter o acesso, para que todos os jovens que queiram possam ter condições para ter uma formação profissional no turismo, ‘agribusiness’, tecnologias e na indústria, para, com os seus esforços, tenham uma vida melhor, mas também contribuir para o desenvolvimento do seu município e do país”, assegurou Olavo Correia.

Por seu turno, o diretor do Centro de Emprego e Formação Profissional (CEFP) de Santa Catarina, Adelcides Lopes, avançou que a instituição que dirige vai desenvolver este ano 11 ações de formação, destacando ainda que no âmbito do plano municipal, em parcerias com as câmaras de São Lourenço e do Tarrafal, constam mais oito ações de formação que vão beneficiar 500 jovens a nível da região Norte.

Conforme explicou, as ofertas formativas previstas para este ano no CEFP de Santa Catarina estão enquadras nas potencialidades da região Norte e que foram desenhadas com base das necessidades do mercado. Cabeleireira e Estética, Topografia e Desenhos Técnico Assistido por Computador, Gestão de Recursos Hídricos, Canalização e Instalação Predial, Design e Multimédia, Alimentos e Bebidas, Cozinha Básica, Artes em Cabedal, Guia Turístico, Formação Pedagógica Inicial de Formadores e Culinária e Pastelaria são as formações previstas para este ano no CEFP de Santa Catarina.