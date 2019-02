Milhares de “coletes amarelos” manifestaram-se em Paris pelo 15º sábado consecutivo

A defesa do adiamento do processo de saída do Reino Unido da União Europeia, denominado como “Brexit”, parece estar a ganhar força no interior do Governo do Reino Unido. Três ministros – Amber Rudd, David Gauke e Greg Clark – avisaram hoje a primeira-ministra Theresa May que deve ser essa a opção, se não conseguir chegar a um acordo na próxima semana.