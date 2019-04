Millennium Bcp cria linha para fomentar comércio entre Portugal e Moçambique

O banco Millennium Bcp, em parceria com o Millennium bim, anunciou a criação de uma linha para dinamizar as trocas comerciais entre Portugal e Moçambique. A apelidada Linha Millennium Portugal-Moçambique conta com um financiamento de 20 milhões de euros.

O objetivo desta nova linha é fomentar o negócio internacional entre os dois países, proporcionando aos clientes do banco, um canal privilegiado para a concretização dos negócios.

O banco dispõe financiamento às empresas desde que as operações das mesmas beneficiem de seguro de créditos ao abrigo do Sistema de Seguro de Créditos com Garantia do Estado Português. Este sistema é gerido pela COSEC e propõe contribuir para o desenvolvimento do negócio internacional, nomeadamente em operações de exportação para Moçambique.

Apesar de os bens exportados terem de possuir uma incorporação nacional relevante, o montante máximo por cada remessa de exportação só pode atingir um milhão de euros.