Ministério da Agricultura promove estudo para avaliar segurança das barragens no valor de 1,66 milhões de euros

No âmbito do programa nacional que tem em vista um levantamento das necessidades de investimento e do potencial do desenvolvimento do regadio coletivo eficiente, a ministra da Agricultura referiu esta quarta-feira que foram aprovadas candidaturas que viabilizam a realização de estudos no âmbito da segurança das barragens.

Durante a sua intervenção na primeira conferência do ciclo “Conhecer para Decidir, Planear para Agir”, que teve como tema “Conhecimento e Inovação na Década da Transição Digital”, que decorreu esta quarta-feira e na qual o Jornal Económico como media partner, Maria do Céu Antunes avançou que esta avaliação terá um valor de 1,66 milhões de euros.

O avaliação sobre a segurança das barragens em território nacional surge no âmbito da iniciativa do Governo de querer fazer um levantamento das necessidades de investimento e do potencial de desenvolvimento do regadio público em Portugal até 2030, visados no Programa Nacional de Regadios (PNRegadios), já em curso.

Ainda durante a sua intervenção, a ministra da Agricultura recordou que, no âmbito do PNRegadios, já foram aprovadas 59 candidaturas, beneficiando mais de 67 mil hectares, a que corresponde um investimento público de 392 milhões de euros.

“A par deste trabalho vamos querer reforçar a sustentabilidade dos sistemas intensivos, incrementar os níveis de confiança e a transparecia na relação entre os consumidores e os produtores”, referiu a governante, acrescentando que, neste sentido, surge o projeto de resolução de Conselho de Ministros que apresenta como objetivo central a “definição de orientações e recomendações relativas a informações de sustentabilidade de atividade agrícola.