A ministra da Agricultura vai iniciar esta semana uma maratona de reuniões do sector no âmbito da Presidência Portuguesa da UE – União Europeia. Desta forma, Maria do Céu Antunes, inicia a semana em Bruxelas, para presidir ao Conselho de Agricultura e Pescas (Agrifish) e ao Super Trílogo.

Estará ainda presente na sessão da abertura dos trílogos relativos ao Regulamento OCM – Organização Comum do Mercado e ao Regulamento Horizontal.

Hoje, dia 22 de março, a partir das 09 horas (horas de Bruxelas), a ministra da Agricultura vai presidir à abertura da sessão plenária do Agrifish, seguindo-se, às 16h15m, uma conferência de imprensa da Comissária Europeia da Saúde e Segurança Alimentar, Stella Kyriakides.

Amanhã, dia 23 de março, pelas 10 horas (continuando com as horas de Bruxelas), está previsto o fim dos trabalhos do Conselho de Agricultura e Pescas, estando agendada, às 19h15m, uma conferência de imprensa com o Comissário Europeu para a Agricultura e Desenvolvimento Rural, Janusz Wojciechowski.

Por fim, na quarta-feira, dia 24 de março, está prevista uma reunião do trílogo, para debater os regulamentos OCM – Organização Comum do Mercado.