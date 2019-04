Ministro da Economia: “Não vale a pena dar mais importância ao Programa de Estabilidade do que a que tem”

O ministro Adjunto e da Economia afirma que o Programa de Estabilidade (PE) apresentado por Mário Centeno serve, essencialmente, para demonstrar a Bruxelas que a política económica e financeira seguida por Portugal assegura o equilíbrio das contas públicas.

Em entrevista ao Jornal Económico (acesso pago), Pedro Siza Vieira desvaloriza a revisão em baixa das metas do crescimento: “Não vale a pena dar mais importância ao PE do que a que ele efetivamente tem. É apenas para mostrar à União Europeia que as contas públicas estão numa situação de estabilidade, que não há risco e que a médio prazo podemos pensar numa redução da dívida pública para 100%”.

O governante refere ainda que “não tem dúvidas” de que o Governo português tem conseguido agarrar e otimizar o momento de crescimento das exportações da economia nacional e o afluxo de turismo. “Uma das coisas importantes para o crescimento da nossa economia é podermos reforçar o investimento privado”, salienta, em declarações ao semanário (esta quinta-feira nas bancas).