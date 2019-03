Ministro de May diz que adiar Brexit pode ser a única solução

O ministro do Comércio Internacional britânico, Liam Fox, considera que o prolongamento da saída do Reino Unido da União Europeia (UE) pode ser a única maneira de garantir um Brexit tranquilo. Liam Fox afirma que o acordo que a primeira-ministra, Theresa May, propôs está a encontrar resistência entre os deputados, mas assegura que vão ser cumpridos os prazos de saída.

Numa entrevista ao canal britânico BBC, Liam Fox defendeu que será “muito lamentável” se os deputados britânicos chumbarem o acordo de saída proposto por Theresa May para depois votarem em estender o artigo 50 do Tratado Europeu. “Se não tivermos outra opção para conduzir a um Brexit suave, então terá de ser” e haverá um hard Brexit.

As declarações do ministro Liam Fox surgem depois de Theresa May ter vindo dizer que um adiamento da saída do Reino Unido da UE “não resolve o problema”. A chefe do Governo britânico vincou que uma prorrogação do artigo 50.º “não oferece uma decisão no parlamento, não oferece um acordo”.

“Está ao nosso alcance sair com um acordo a 29 de março é nisso que todas as minhas energias vão estar concentradas”, acrescentou, na altura, a líder conservadora.