Duarte Cordeiro, de saída, defende que o país deve continuar a apostar no lítio, apesar das buscas judiciais..

13 Novembro 2023, 17h09

O ministro do Ambiente defendeu hoje a aposta do país na cadeia de valor do lítio: na mineração, transformação e uso do minério na produção de baterias.

“Devemos continuar a apoiar o investimento no lítio”, uma “cadeia de valor nacional, pode vir a representar nove mil milhões de euros de investimento”, disse hoje Duarte Cordeiro no Parlamento.

“Gostávamos muito que os projetos do país fossem além das circunstâncias da semana passada” defendendo que não deve haver “um clima de suspeita e desconfiança relativamente a estas matérias”.

O ministro apontou que os dois projetos de lítio de Boticas e de Montalegre já têm parecer positivo da Avaliação de Impacte Ambiental (AIA).

O ministro afirmou que o Governo demissionário tinha o objetivo de lançar o concurso de lítio no início de 2024, procedimento que previa somente a pesquisa de lítio em seis áreas já definidas. O governante disse que até ao final do ano serão criadas “melhores condições para o desenvolvimento do lítio em Portugal”.