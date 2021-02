Ministro do Planeamento: “Concretizar fundos europeus é prioridade da presidência portuguesa”

O ministro do Planeamento considera ser “o tempo de por em prática os instrumentos” criados pela Comissão Europeia para dar início à recuperação social e económica e canalizar os fundos europeus aos Estados-membros mais afetados pela pandemia.

“Este é o momento para concretizar uma decisão histórica tomada nos últimos meses. Temos de agir numa recuperação justa, verde e digital. É esta a divisa da presidência portuguesa para reforçar a confiança dos europeus”, afirmou Nelson de Souza, na Comissão do Desenvolvimento Regional, esta segunda-feira, no Parlamento Europeu.

Segundo o responsável pela gestão dos fundos europeus em Portugal, com o Quadro Financeiro Plurianual (QFP) e o Next Generation EU, Portugal tem a “grande responsabilidade de por de pé os programas ao serviço da recuperação, da coesão e convergência. Queremos concluir os regulamentos rapidamente para o novo período de programação para que os resultados e objetivos da nossa estratégia se vejam no terreno”.

“Estamos conscientes de que não temos tempo. Urge ter os nossos instrumentos no terreno. É preciso imobilizarmos as vontades políticas, vontades administrativas. É bom que assim o seja, não temos duvidas quanto ao objetivo”, reforçou durante a sua intervenção, através de uma videochamada, acrescentando o Parlamento e a Comissão Europeia devem fazer “um esforço para resolver as discordâncias que ainda nos separam para arranjarmos um acordo político para passarmos às fases seguintes”.

“Temos de procurar soluções boas e que possam ser entregues em tempo útil. É esse o nosso papel e contamos que as outras instituições deem o seu contributo nesta matéria”, continuou.

Nelson de Souza tomou nota de dois outros dossiers mais recentemente adicionados à Politica de Coesão europeia: a reserva de ajustamento ao Brexit, para ajudar os 27 países do bloco europeu a fazer face aos efeitos imediatos do Brexit, que, segundo Nelson de Souza, prevê “que possa ser concluído durante a presidência portuguesa” e o European Cross Broder.

“Desenvolveremos os nossos esforços para que o pacote legislativo dos fundos de coesão possam ter avanços significativos de modo a que possamos ter a absoluta garantia que possam entrar em vigor ainda no primeiro semestre”, frisou.

Quanto à pandemia, o ministro do Planeamento pede um reforço de um investimento nos sistemas de saúde “para nos tornarmos mais resilientes”.

“Devemos reforçar e investir mais, e de forma mais inteligente, nas redes que agora foram sujeitas a uma prova de capacidade de resposta e fiabilidade quer a situações de resposta normal, quer, sobretudo a respostas de crise”, disse, argumentando que os fundos estruturais, tantos os mais permanentes — como o Fundo de Coesão — como os “mais extraordinários” — Fundo de Recuperação e Resiliência —”tem que ser capazes de dar respostas consistentes”.