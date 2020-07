Ministro dos Negócios Estrangeiros Augusto Santos Silva adia visita à Tunísia

António Costa recorreu à conta oficial de Twitter para fazer uma sucessão de publicações, em português e em inglês, em que se distancia de título da agência noticiosa “que pode gerar interpretações erradas”. Isto depois de a edição europeia do site Politico dizer, a propósito do seu encontro com o polémico primeiro-ministro húngaro, que “os valores não se compram… mas até parece que estão à venda”.