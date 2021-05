Minor Hotels está a contratar 150 pessoas em todo o país

A Minor Hotels anunciou esta sexta-feira a contratação para diferentes funções nas suas unidades hoteleiras de Coimbra, Sintra, Porto e Algarve. Em concreto há vagas nas cadeias Tivoli Hotels & Resorts, Anantara Hotels & Resorts, NH Hotels e AVANI Hotels & Resorts.

No total são mais de 150 vagas de emprego numa empresa que também oferece a possibilidade de mobilidade nacional e internacional.

“Aproveitamos a retoma súbita que se está a fazer sentir no sector do Turismo para criar novos postos de trabalho e responder às necessidades que o crescimento na procura obriga”, justifica o grupo hoteleiro.

As oportunidades de emprego são sobretudo na área do alojamentos, F&B e manutenção e para as seguintes funções: sub-chefe de mesa e bar, sub-chefe de cozinha, empregado de andares, governante de andares, empregados de mesa e bar, cozinheiros, ‘hostess’, rececionistas, bagageiros, técnicos de manutenção, controlador de caixa e telefonista. Também existe a possibilidade de fazer um estágio.

A empresa privilegia “pessoas empenhadas, com paixão pela hotelaria e capazes de responder de forma intuitiva e competente aos desafios do nosso dia a dia”.