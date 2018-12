Moçambique terá certificação de origem de diamantes a partir de 2019

Moçambique vai contar a partir de 2019 com um secretariado executivo de certificação de origem de diamantes produzidos no país.

“Estamos agora no processo de operacionalização do secretariado executivo, que é importante para certificar a origem dos diamantes”, informou o ministro dos Recursos Minerais e Energia, Max Tonela. A certificação vai permitir que os diamantes moçambicanos sejam vendidos no mercado internacional, adiantou.

O ministro dos Recursos Minerais e Energia de Moçambique disse ainda que a criação de mecanismos de certificação vai impulsionar a actividade de empresas concessionárias de minas de diamantes.

A criação do referido secretariado segue-se à adesão de Moçambique ao “Processo de Kimberley”, um mecanismo internacional criado para atestar a origem lícita dos diamantes vendidos no mercado internacional, visando impedir o comércio dos chamados “diamantes de sangue”, extraídos das zonas de guerra.