Moneris contratou 40 trabalhadores em 2020

A consultora Moneris, que opera no sector da contabilidade e do apoio à gestão, promoveu o recrutamento de 40 profissionais a nível nacional no ano de 2020.

“A aposta nas pessoas e no seu talento, num momento em que o país vive tempos difíceis e desafiantes, permanece um desígnio estratégico, essencial ao desenvolvimento e contínuo crescimento da empresa”, afirmou o CEO da Moneris, Rui Pedro Almeida.

Em comunicado, a consultora explica que os novos trabalhadores vão estar integrados em equipas seniores “e estarão envolvidos em vários projetos”. Os novos funcionários vão trabalhar com “clientes de grande renome e implantação na economia nacional ou local, em diferentes setores de atividade”.

Segundo, Rui Pedro Almeida “esta captação de novos recursos permite aumentar a capacidade atual de resposta, fomentando a diversidade de competências e a consolidação do talento já existente, essencial para o acompanhamento de novos clientes e mercados em que a Moneris contínua a crescer”.

A Moneris está presente de norte a sul de Portugal, com 20 escritórios e mais de 300 consultores.