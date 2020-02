O candidato derrotado na segunda volta da corrida às eleições diretas do PSD, Luís Montenegro, vai apresentar uma lista alternativa à do presidente reeleito, Rui Rio, para o Conselho Nacional. A votação das listas acontece este fim de semana no 38.º Congresso Nacional do PSD, em Viana do Castelo, e o objetivo de Montenegro é colocar alguns apoiantes entre os conselheiros de Rui Rio, naquele que é o órgão máximo dos sociais-democratas entre congressos.

Os estatutos do partido estipulam que é ao Conselho Nacional que cabe desenvolver e executar a estratégia política do PSD, definida em Congresso, e cabe a “fiscalização política das atividades dos órgãos nacionais e regionais”. Compete-lhe também a aprovação do orçamento do PSD, bem como a convocação do Congresso e das eleições direitas para eleger o presidente do partido e escolher o substituto de qualquer dos titulares da Mesa do Congresso e da Comissão Política Nacional. Em suma, é um órgão onde uma parte significativa das decisões políticas internas são tomadas.

