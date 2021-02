Moody’s está “bastante otimista” sobre a capacidade de absorção de Portugal dos fundos europeus

A Moody’s está otimista sobre a capacidade de Portugal em absorver os fundos do Plano de Recuperação europeu, que a agência de notação considera irá ter um papel importante para a retoma da economia portuguesa.

“Estamos bastante otimistas quanto à capacidade de Portugal de absorver estes fundos, fazer o que chamo de uma ‘oportunidade única numa geração’ para os destinatários desses fundos poderem melhorar o potencial de crescimento”, afirmou Sarah Carlson, analista da Moody’s, esta quarta-feira durante a apresentação do Moody’s Outlooks 2021 sobre Portugal.

A analista da Moody’s sublinhou que “Portugal é um dos grandes destinatários destes fundos em termos nominais”, mas também numa análise tendo em conta a percentagem face ao PIB é “um destinatário muito importante”.

“Os fundos do Next Generation EU dão a Portugal uma oportunidade significativa para poder dar resposta aos desafios de crescimento que enfrenta”, salientou, acrescentando que “Portugal tem uma excelente capacidade de absorção dos fundos da União Europeia. Não é necessariamente o caso em todos os países”, vincou, apontando os casos de Espanha e Itália.

Carlos encara ainda os fundos europeus como um importante fator para o crescimento da economia portuguesa no pós-pandemia, com consequências para a diminuição do peso da dívida pública.

“Um dos principais legados da pandemia será o fardo da dívida”, disse, sublinhando que, em alguns países disparou para níveis muito elevados na sequência da crise desencadeada no ano passado. Apesar deste aumento, considera que os custos desta dívida deverá melhorar, não só porque “a dívida mais cara está a ser eliminada”, mas também porque “está a ser substituída por dívida mais barata”.

(Em atualização)