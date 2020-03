Moody´s sobe rating do BPI para primeiro nível de grau de investimento

O Banco BPI, detido pelo CaixaBank, informou mercado que a agência de rating Moody’s melhorou os seus ratings, quer o de emissor de longo prazo de Ba1 para Baa3 , quer o da sua dívida sénior ordinária (senior unsecured) de longo prazo de Ba1 para Baa3, retomando assim a classificação de investimento (investment grade).

A agência de rating reafirmou também o rating Baa1 dos depósitos de longo prazo do Banco BPI.

Para a Moody´s a perspetiva de evolução (Outlook) dos ratings dos depósitos e do Banco BPI é Estável.

A Moody´s justifica a ação de rating com a alta probabilidade de apoio do seu aci0nista CaixaBank, em caso de dificuldades financeiras e na baixa probabilidade de apoio do Governo em situação de stress.

Com a notação de rating agora atribuída pela Moody’s, o Banco BPI tem classificação de investimento (investment grade) para a sua dívida de longo prazo pelas três agências internacionais – Fitch Ratings, Moody’s e S&P Global Ratings.