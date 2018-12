Morais Leitão apoia reforma administrativa de Cabo Verde

A sociedade de advogados Morais Leitão tem estado a apoiar o Ministério da Justiça e do Trabalho de Cabo Verde na elaboração dos códigos de registo comercial e do automóvel, no âmbito de um contrato de consultoria.

O projeto de modernização administrativa é financiado pela União Europeia, no quadro do “Projeto de Facilidade de Cooperação Técnica e Apoio ao Serviço do Ordenador Nacional do FEDFCT”. A equipa do escritório liderado por Nuno Galvão Teles contou com João Tiago Silveira, Ana Robin de Andrade, Patrícia Melo Gomes e Diana Ettner.

“A modernização administrativa traz vantagens muito significativas para cidadãos e empresas, como os registos mais rápidos e simples, a redução dos custos de contexto ou os processos de simplificação nos mais variados temas, conduzido à fiabilidade e consequente promoção do próprio investimento económico. Portugal tem uma experiência muito relevante e inovadora, servindo de exemplo. A nossa equipa trabalha em articulação muito próxima com a Direção Geral da Política de Justiça”, afirma o sócio João Tiago Silveira, especialista em Direito Administrativo.

Que novidades tem o novo registo comercial e do automóvel?