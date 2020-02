Morreu Laura Ferreira, mulher do antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho

A mulher do antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, Laura Ferreira, morreu esta terça-feira, segundo informação noticiada pela SIC. A mulher de Passos Coelho, primeiro-ministro entre 2011 e 2015 e líder do PSD entre 2010 e 2018, estava internada no Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa, onde lutava contra um tumor ósseo.

Laura Ferreira tinha sido diagnosticada com um tumor ósseo num joelho, que entretanto já se tinha alastrado aos pulmões. Laura Ferreira estava internada no IPO desde dezembro de 2019, depois de ter sido transferida do Hospital Amadora-Sintra.

“Ter a consciência da morte é duro, mas é uma coisa real e que não assusta. Há momentos em que tive uma paz de espírito e em que pensei: É assim mesmo. Olho ao espelho e penso que este corpo vai deixar de existir. Depois há um lado que se levanta e diz: ‘Não! tens o teu marido, tens as tuas filhas e a tua família!’. Eu tenho de viver! Tenho tanta coisa para fazer!”, escreveu Laura Ferreira na biografia do antigo governante, em 2015.

Pedro Passos Coelho e Laura Ferreira casaram em 2004 e tinham duas filhas: Júlia, com 12 anos, e Teresa, com 24 anos.

Publicamente, a doença de Laura Ferreira não foi um tabu para Pedro Passos Coelho. Ainda enquanto primeiro-ministro, em 2015, Passos Coelho emitiu um comunicado esclarecendo: “Como se tornou do conhecimento público recentemente, e para evitar mais especulações sobre este assunto, confirmo que foi diagnosticado à minha mulher, Laura Ferreira, um problema do foro oncológico que está a ser devidamente acompanhado”.