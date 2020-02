Morreu o ex-secretário de Estado e deputado do PS João Ataíde

O ex-secretário de Estado do Ambiente e atual deputado do Partido Socialista (PS) João Ataíde faleceu esta sexta-feira de madrugada. João Ataíde tinha 61 anos e, segundo informação confirmada pelo Jornal Económico junto de fonte oficial do grupo parlamentar, terá morrido de doença súbita em casa, em Coimbra, após ter regressado de Lisboa.

Licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra, frequentou o Curso de Auditores Nacionais de 2008/2009 do Instituto de Defesa Nacional e o Curso de Pós-Graduação em Justiça Europeia de Direitos do Homem da Faculdade de Direito de Coimbra.

Começou por exercer as funções de juiz em Porto de Mós, tendo passado pela Comarca de Celorico da Beira e no Tribunal Judicial de Aveiro. Em 2004, foi Diretor Nacional Adjunto da Polícia Judiciária do Porto e, em 2007, foi escolhido para Juiz Desembargador do Tribunal da Relação do Porto, cargo que exerceu até 2008, quando assumiu funções no Tribunal da Relação de Coimbra.

Foi eleito presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, em outubro de 2009, e reeleito em 2013 e em 2017. Assumiu ainda as funções de Presidente do Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal Região de Coimbra, entre 2014 e 2019.

Em abril de 2019, suspendeu o mandato de presidente da Câmara da Figueira da Foz para ir substituir Carlos Martins, que se demitiu na sequência do “Familygate”, na secretaria de Estado do Ambiente. Foi secretário do Governo de António Costa, tendo desempenhado o cargo até à última legislatura.

Era atualmente deputado na Assembleia da República, depois de ter sido eleito nas legislativas de outubro nas listas do PS pelo círculo de Coimbra.

O último ato público do deputado foi esta quinta-feira no debate e votação da despenalização da eutanásia, que foi aprovada na Assembleia da República.

João Ataíde nasceu na Figueira da Foz, em 1958.