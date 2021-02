Mota-Engil adjudica novos contratos no Brasil num montante de 97 milhões

A Mota-Engil anunciou novos contratos no Brasil no montante total de 97 milhões de euros.

A construtora portuguesa “celebrou diversos contratos relevantes no Brasil nos segmentos de negócio de Engenharia e Construção e de Oil & Gas, mercado em que atua como Mota-Engil e com a sua subsidiária ECB”, anunciou a Mota-Engil em comunicado.

Através da sua participada ECB, a construtora celebrou com a Vale, a maior companhia mineira da América Latina, um contrato de 28 milhões de euros para a execução de trabalhos na Barragem do Torto, nomeadamente a construção de uma barragem em terra, e onde se inclui instrumentação, vertedouro e arranjo paisagístico final.

No segmento de Oil & Gas, “uma das suas mais recentes apostas de diversificação onde o Grupo iniciou atividade em 2018”, a Mota-Engil assinou um contrato de quatro anos e no valor de 39 milhões de euros para Construção e Montagem (UO Rio – Lote A) “referente à manutenção de plataformas de petróleo Offshore, com fabrico Onshore na base industrial de sua propriedade existente em Macaé”.

“Apostando numa relação de longo prazo desde o início da presença no Brasil neste segmento, a empresa viu recentemente aumentado o contrato existente com a Petrobrás num valor adicional de 8 milhões de euros ao contrato já existente assinado em 2018 (UO-BC) numa clara demonstração de confiança no desempenho da Mota-Engil ao longo dos últimos quase três anos”, lê-se no comunicado.