Mota-Engil e Altri elevam PSI 20 na ‘onda verde’ europeia

O principal índice bolsista português, PSI 20, valorizou 0,97%, para 5.338,48 pontos, no fecho da sessão desta quarta-feira, seguindo a tendência europeia. Como principais responsáveis estiveram a Altri que subiu3,33%, para 7,29 euros e a Mota-Engil que valorizou 5,89%, para 2,30 euros, em parte favorecida pelas expectativas em torno da estabilização das relações sino-americanas, o que favorece o comércio global.

A valorizar esteve também a Pharol (3,11%), para 0,19 euros, no dia em que comunicou de forma oficial que o acordo com a Oi e que pôs fim às disputas judiciais entre as duas empresas foi homologado.

Em terrenos negativos esteve a Galp, (0,80%), para 14,34 euros. Inicialmente a subida do preço do petróleo nos mercados internacionais foi um dos catalisadores da ação, mas mais tarde o preço da matéria-prima inverteu a sua tendência, devido ao forte crescimento das reservas nos EUA.

Tal como esperado, os mercados europeus beneficiaram do sentimento positivo que se gerou com os sinais de progresso que se geraram em torno das relações sino-americanas.

Na Alemanha, o DAX subiu 1,76%, no Reino Unido, o FTSE 100 cresceu 0,38%, o francês CAC 40 valorizou 0,84%, o holandês AEX subiu 0,97%. Em Espanha, o IBEX35 ganhou 1,25% e o italiano FTSE MIB cresceu 1,13%.

A cotação do barril de Brent caiu 0,35%, para 69,02 dólares, enquanto a cotação do crude WTI desceu 0,46%, para 62,12 dólares por barril.

No mercado cambial o euro valorizou 0,32%, para 1,12 dólares.