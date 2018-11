“Mudanças a meio da época nunca deram bom resultado”. Luís Filipe Vieira justifica continuidade de Vitória

Luís Filipe Vieira optou pela continuidade de Rui Vitória à frente do comando técnico do SL Benfica e, de acordo com fonte oficial do clube, em declarações ao Jornal Económico, o presidente das ‘águias’ vai reforçar a tónica na continuidade de um projeto em que acredita que a estabilidade é um fator que prevalece, face a mudanças a meio da época que nunca deram bom resultado”.

O Jornal Económico confirmou junto da mesma fonte a existência de uma reunião ontem na SAD do clube e ainda do encontro de Luís Filipe Vieira com Rui Vitória no sentido de que se fizesse “uma reflexão sobre a continuidade” do treinador, tendo em conta o conjunto de maus resultados.

O nosso jornal pode confirmar que, na conferência de imprensa que vai ter lugar hoje no Estádio da Luz, Luís Filipe Vieira vai dar um voto confiança ao atual técnico para que este continue a desenvolver o seu trabalho junto do plantel.

Relativamente à contestação de que é alvo Rui Vitória por parte dos adeptos do SL Benfica, fonte oficial contactada pelo Jornal Económico desvaloriza e afirma mesmo que “ao fim de três anos, também queriam Jorge Jesus fora do clube”.

Entre os argumentos para manter Rui Vitória no comando técnico do SL Benfica, fonte oficial do clube da Luz adianta que “nenhum dos principais objetivos da época está em causa (campeonato e taça), sendo que foi ainda conseguido o apuramento para a fase de grupos da Champions”, fase que o SL Benfica não conseguiu passar.