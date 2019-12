Mulheres nas tecnológicas recusam discriminação positiva para aumentar representatividade

As mulheres que trabalham nas empresas tecnológicas em Portugal não querem que a discriminação positiva seja uma das soluções para aumentar a representatividade de género nestas empresas e diminuir a diferença de género no acesso aos cargos de topo. Ou seja, a nível organizacional, as profissionais pretendem que as políticas de quotas sejam transformadas em metas – na definição de um plano de ação concreto que faça com que se alcancem os objetivos definidos.

A conclusão é do estudo “Pioneers”, elaborado pela plataforma Portuguese Women in Tech (PWIT) com o apoio da Polar Insight e o financiamento da consultora Deloitte. O relatório, que envolveu inquéritos e entrevistas a mais de 500 mulheres na área tecnológica nacional, perfilou as empresárias e colaboradoras e demonstrou que uma percentagem significativa se encontra em funções de gestão (13%), consultoria (12,1%) ou dados (12,6%). Da amostra, só 0,8% é investidora e 1,3% é fundadora ou cofundadora.

Os autores do estudo aperceberam-se ainda de que quanto mais alto é o nível hierárquico que estas profissionais tech ocupam, menor é a representatividade do género feminino.”Para as mulheres, as empresas ideais são as que oferecem oportunidades de crescimento profissional e aprendizagem, remuneração competitiva com o mercado e implementam práticas que promovem o equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional”, pode ler-se no documento.

Em entrevista ao Jornal Económico, Inês Santos Silva, cofundadora da comunidade PWIT, confessa que o que mais a surpreendeu nos resultados foi o desconhecimento sobre iniciativas nas universidades e nas empresas que promovem mais mulheres na tecnologia e o peso que as consequências da falta de representação (como a discriminação, a falta de reconhecimento e de igualdade) ainda têm. “Ou seja, já se sentem menos capazes, já sentem falta de confiança, e já sentem falta de reconhecimento. Já ouvem piadas sexistas e comentários grosseiros. Já têm a sua opinião técnica constantemente questionada. A última coisa que querem é ouvir dos colegas é que só estão ali porque são «a quota»”, afirma.