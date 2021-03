Multimilionários americanos teriam pago 96 mil milhões caso imposto para ‘ultra-fortunas’ já estivesse em vigor

Os multimilionários dos Estados Unidos teriam pago um total combinado de 114 mil milhões de dólares (95,69 mil milhões de euros) caso a taxa de ‘ultramilionários’ proposta pela senadora Elizabeth Warren já tivesse entrado em vigor, segundo o “Business Insider”.

O projeto ‘Ultra-Milionário Tax Act’ aplicaria um imposto anual de 2% sobre o património individual entre os 50 milhões e mil milhões de dólares (41,9 milhões e 838,7 mil milhões de euros) e um imposto anual de 3% sobre patrimónios superiores a mil milhões de dólares (838,7 mil milhões de euros).

De acordo com a senadora, o imposto iria afetar cerca de 100 mil famílias americanas e os multimilionários dos EUA iriam pagar perto de metade do valor total do imposto. Os 650 multimilionários mais ricos dos EUA apresentam uma fortuna conjunta superior a 4,2 biliões de dólares (3,5 biliões de euros), sendo que as suas fortunas aumentaram 44% desde o início da pandemia.

O imposto proposto por Warren poderia gerar três biliões de dólares (2,5 biliões de euros) em receita ao longo de dez anos, o que permitiria financiar grande parte do pacote de alívio delineado pelo presidente Joe Biden. A senadora, que concorreu às presidenciais norte-americanas, propôs que o dinheiro fosse usado em programas educativos e de infraestruturas.

O homem mais rico do mundo, Jeff Bezos, teria pago 5,7 mil milhões de dólares (4,8 mil milhões de euros) com este imposto em 2020, uma vez que somava uma fortuna de 191,2 mil milhões de dólares (160,4 mil milhões de euros) no final do ano, sendo que grande parte da sua fortuna foi impulsionado pelo modelo de negócio online da Amazon, que foi fortificado pela pandemia.

O fundador da Tesla e SpaceX, Elon Musk, que ultrapassou durante poucas semanas em janeiro o ainda CEO da Amazon,< teria pago um total de 4,6 mil milhões de dólares (3,9 mil milhões de euros) sob a proposta. No final de 2020 Musk somava uma fortuna de 153,5 mil milhões de dólares (128,8 mil milhões de euros), que sextuplicou em dez meses.

O fundador da Microsoft, Bill Gates, teria desembolsado 3,6 mil milhões de dólares (três mil milhões de euros) no imposto de riqueza no total de 2020, enquanto o CEO do Facebook teria pago três mil milhões de dólares (2,5 mil milhões de euros).