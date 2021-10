Namorada de Cristiano Ronaldo entre as maiores influenciadoras de Espanha (com áudio)

Georgina Rodríguez já abandonou Espanha, mas parece que o país ibérico não esquece a namorada de Cristiano Ronaldo. A modelo de 27 anos de idade conquistou esta semana um lugar na lista dos 100 influenciadores digitais mais relevantes em Espanha, segundo a revista “Forbes”.

A modelo nascida na Argentina tinha ficado de fora da lista de “Esposas e Namoradas” de desportistas do portal “Slotsup”, mas agora conquistou o pódio de influenciadores da “Forbes Espanha” na categoria de Lifestyle ao somar mais de 27 milhões de seguidores na rede social Instagram.

A revista avaliou o número de seguidores e os conteúdos publicados por ‘Gio’. Nas redes sociais, a modelo partilhar vídeos e fotografias da sua rotina familiar, mostrando os enteados e a filha, bem como Cristiano Ronaldo, e ainda partilha as roupas que usa no dia a dia e nos eventos.

Georgina surge ao lado de personalidades como María Pombo, Tamara Falcó (Marquesa de Griñon e filha de Isabel Preysler), Álvaro Mel, Rocío Osorno e Mónica Morán, embora estas tenham ficado a uma distância de milhões de seguidores de distância.

‘Gio’ – como é tratada carinhosamente pelo futebolista – ainda tem mais razões para celebrar. A namorada de Ronaldo gravou um documentário para a Netflix no qual mostra detalhes da sua vida profissional e da sua vida íntima ao lado do internacional português e dos filhos.

“Sou Georgina” acompanha a modelo nos eventos profissionais e abre as portas à parte pessoal. O documentário nota que este é “um retrato profundo e emocional da mulher por detrás das fotografias, dos stories e das grandes manchetes”.

No documentário, que brevemente estará na Netflix mas ainda sem data de estreia, o espectador vai acompanhar Georgina com os amigos e com os enteados e a filha, a relação com o capitão da Seleção portuguesa, viagens e festas e ainda um casamento que “oxalá” dependesse dela, como a própria diz no trailer.