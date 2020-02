“Não há maior prioridade nos CTT do que a qualidade”, diz CEO da empresa

afirmou esta segunda-feira, João Bento, CEO do operador postal, em reação a comentários do presidente da ANACOM sobre a qualidade do serviço não ser uma prioridade na atribuição de prémios aos colaboradores da empresa.

“Parece-me pouco prudente como generalizção”, afirmou João Bento, em conferência de imprensa.

“Não há maior prioriidade nos CTT do que a qualidade”, explicou, adiantando que há uma consideração no prémios de cinco membros da Comissão Executiva que é o Total Shareholder Return, “mas aplica-e a cinco pessoas numa empresa que tem 12.500 trabalhadores”.

Em entrevista ao Jornal de Negócios, João António Cadete de Matos afirmou que quando a empresa era pública os prémios estavam indexados à qualidade do serviço, enquanto hoje estão ligados às ações