“Não me parece fácil que a legislatura vá até ao fim. Estou mais próximo de ser primeiro-ministro”, acredita Rui Rio

O presidente do PSD, Rui Rio, considerou esta quarta-feira que é muito provável que este Governo não cumpra a legislatura e na sequência dessa fragilidade, vê-se mais próximo de assumir a posição de primeiro-ministro.

“Não me parece fácil que a legislatura vá até ao fim até porque notam-se fissuras nos acordos à esquerda. A situação nos Açores, o barulho que gerou mostra as divisões no PS, no Governo (mesmo no Governo) e no grupo parlamentar. Sinceramente, acho que estou mais próximo de ser primeiro-ministro”, considerou o líder do PSD questionado sobre essa possibilidade em entrevista à “TVI24”.

Rui Rio criticou a gestão da pandemia por parte do Governo e concretizou o que poderia fazer diferente: “Impunha-se em julho, agosto e setembro que o Governo tivesse feito uma gestão diferente da segunda vaga. Porque é que o Governo não negociou as camas que existem em Portugal com os privados e social. Está a fazer agora tarde e a más horas. A organização nos centros de saúde e hospitais não foi a melhor”.