Paul Singer, CEO da norte-americana Elliott Management, compra 2,29% da EDP

Paul Singer, fundador e CEO da gestora de fundos norte-americana Elliott Management Corporation comprou uma participação de 2,295% na EDP Energias de Portugal, informou esta terça-feira a energética portuguesa, em comunicado divulgado no site da CMVM.

Singer fundou a Ellliott Management em 1977 e continua a ser presidente, co-CEO, co-Chief Investment Officer da empresa, que opera no mercado com enfoque em ativos de risco (distressed assets), hedging e arbitrage, commodities, dívida e proteção contra a volatilidade.

Segundo o site da empresa, a 1 de julho deste ano, a Elliot tinha cerca de 35 milhões de dólares sob gestão.

Entre os elementos essenciais da estratégia da Elliott para gerar retorno consistente para os investidores, incluem-se “uma abordagem oportunistica ao trading”, acrescenta o site.

Segundo a BBC News, a Elliott Management ganhou atenção internacional a partir de 2002 durante o default da dívida soberana argentina. A empresa, que detinha cerca de 630 milhões de dólares em títulos públicos argentinos, recorreu a vários meios para recuperar o investimento e em 2012 obrigou a um novo default do país quando penhorou um navio argentino que estava atracado no Ghana.

Em julho deste ano a gestora de ativos comprou 99,93% do clube italiano AC Milan, após o anterior proprietário Li Yonghong ter entrado em incumprimento em relação a um dívida de 415 milhões de euros à Elliott.

A compra da participação na EDP ocorre dois dias depois de o grupo norte americano Capital Group, que até ao final de setembro era o maior acionista da energética com quase 10%, ter completado a saida do capital.

As ações da EDP fecharam esta terça-feira a subir 1,31% para 3,10 euros, numa sessão em que o índice PSI 20 avançou 0,92%.

A EDP encontra-se sob uma Operação Pública de Aquisição pelo totalidade do capital lançada pela China Three Gorges em maio, com uma contrapartida de 3,26 euros por ação.

[Atualizada às 18h46]