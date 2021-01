Não sabe onde votar? Veja aqui as três formas de conhecer a sua secção de voto

O número de eleitor foi abolido e para votar, basta que indique o nome ao presidente da mesa e entregue o documento de identificação. No entanto, se tem dúvidas sobre qual a sua secção de voto e onde pode votar tem três meios fáceis para o fazer e pode obter a informação mesmo no próprio dia da eleição.

Na Internet

Basta ir a www.recenseamento.mai.gov.pt e indicar o número de identificação civil que consta no BI ou no cartão de cidadão, bem como a data de nascimento, introduzindo o código de verificação que lhe surgir no ecrã.

Através de SMS

Pode enviar um sms gratuito para o número 3838, com a mensagem “RE (espaço) número de CC/BI (espaço) data de nascimento=aaaammdd”. (Como por exemplo “RE 7424071 19820803”)

Na junta de freguesia do seu local de residência

As juntas de freguesia e as câmaras municipais afixam os editais que indicam também o número de eleitores inscritos. “Pode, também, conhecer o local de voto através da sua junta de freguesia, aberta para esse efeito no dia da eleição, para além de outras formas de acesso à referida informação disponibilizadas pela administração eleitoral”, refere a Comissão Nacional de Eleições (CNE).