“Não se pode aceitar o empobrecimento do país”, diz Bloco de Esquerda

O deputado do Bloco de Esquerda (BE) Pedro Filipe Soares, sem revelar o sentido de voto do partido, frisou que não se pode aceitar o empobrecimento do país-

“Tem-se de se fazer melhor”, apontou Pedro Filipe Soares acrescentando que “não se pode aceitar o empobrecimento do país”. O bloquista apelou para que o “apoio tenham de ser alargados para os pais que ficaram sem as respostas sociais”, bem como para as “pessoas dos centros de dia que agora encerraram e prorrogação dos subsídios de desemprego”.

Para o bloco de esquerda este é “um governo que poupa entregando as vítimas à crise que se instala. Está a falhar é por isso que tem se de se fazer melhor”, Para o bloquista é preciso não aceitar “o empobrecimento do país”. “Será essa a proposta do Bloco de Esquerda”.