Nasdaq e S&P 500 ignoram dados macroeconómicos e fecham em baixa

A bolsa de Nova Iorque encerrou a sessão desta quarta-feira mista, mantendo a tendência mais negativa com que arrancou as negociações. Os mercados financeiros norte-americanos ignoraram por completo os bons dados macroeconómicos do outro lado do Atlântico – agora os analistas questionam-se sobre como o banco central irá reagir.

Em Wall Street, o sentimento é misto. O índice industrial Dow Jones subiu 0,29% para 31.613,02 pontos, impulsionado pela Chevron e Verizon, enquanto o financeiro S&P 500 deslizou 0,02% para os 3.931,74 pontos. Já o tecnológico Nasdaq perdeu 0,58% para os 13.965,50 pontos. Já o Russell 2000 desvalorizou 0,86% para os 2.254,05 pontos.

Em destaque entre as cotadas está por exemplo a farmacêutica norte-americana Pfizer, que chegou a acordo com a Comissão Europeia para fornecer mais 200 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 que desenvolveu com a BioNTech. As ações subiram 0,58% para 34,89 dólares.

A gigante do ‘e-commerce’ Amazon viu o preço-alvo ser elevado pelo Citi, o que fez subir os títulos (+1,21% para 3.308,55 dólares). Já as ações da canadiana Shopify, a app (também) de comércio eletrónico, reagiram mal aos resultados trimestrais, que superam as estimativas do mercado (-3,39% para 1.424,10 dólares). As receitas dos últimos três meses de 2020 cresceram 94% para 977,7 milhões de dólares (cerca de 812 milhões de euros).

Em termos macroeconómicos, boas notícias. As vendas a retalho nos Estados Unidos tiveram um aumento em cadeia de 5,3%, o que foi bastante superior aos 1,1% previstos pelos analistas.

“O aumento nas vendas a retalho e nos preços ao produtor aumentou as preocupações com a inflação que poderiam colocar os rendimentos do Tesouro ainda mais altos. O rendimento dos títulos do Tesouro a 10 anos subiu novamente para os 1,3%, o maior valor do último ano. Os dados também desencadearam o efeito de que as «boas notícias são más notícias», que desencadeou quedas nos principais índices. Os investidores agora estão a questionar-se como é que a Fed irá reagir”, refere Henrique Tomé, analista da XTB.

Nas matérias-primas, o valor do ‘ouro negro’ está a subir mais de 1%. O preço do petróleo WTI, produzido no Texas, sobe 1,97% para os 61,23 dólares por barril, enquanto a cotação do barril de Brent está a valorizar 1,74% para os 64,45 dólares.

Quanto ao mercado cambial, o euro desvaloriza 0,52% face ao dólar, para os 1,2041 dólares, enquanto a libra esterlina perde 0,28% face à moeda dos Estados Unidos, para os 1,3862 dólares.