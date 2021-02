Navalny. Rússia pronta para cortar laços com a União Europeia se sofrer sanções

Depois de Alexei Navalny ter sido preso, quando regressou à Rússia a 17 de janeiro, o Alto Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Josep Borrell, ameaçou propor aos líderes europeus a imposição de sanções à Rússia.

No entanto, a Rússia aparenta não temer as possíveis represálias da União Europeia (UE). Esta sexta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, avisou que o Kremlin está disposto a romper as relações com a União Europeia (UE) em caso de existirem sanções.

Sergei Lavrov garantiu que a Rússia está pronta para lidar com as sanções. E em caso de estarem sujeitos a novas “sanções impostas em alguns setores que criam riscos para nossa economia vamos estar prontos para isso”. “Se querem a paz, preparem-se para a guerra”, acrescentou.

O crítico do Kremlin, Alexei Navalny, voltou a tribunal esta sexta-feira. Em causa estão acusações de difamação de um apoiante de Putin, segundo a “Reuters”.

No caso judicial, Navalny é acusado de difamar um veterano da Segunda Guerra Mundial que participou num vídeo promocional de apoio às reformas constitucionais. Estas reformulações na lei russa permitiram a Putin concorrer a mais dois mandatos no Kremlin e manter-se na liderança da Rússia até 2016. Por sua vez, Navalny descreveu as pessoas no vídeo como traidores e corruptos. O crítico do Kremlin acusa as autoridades de utilizarem as acusações de calúnia para manchar a sua reputação.

Apesar da acusação, o advogado garante que Navalny não pode enfrentar pena de prisão porque o suposto crime foi cometido antes de a lei ter sido alterada para que este tipo de infração fosse punível. Ainda assim, o juiz do caso responsável ainda não confirmou se concorda com esta análise.

Segundo a Reuters, a segurança na audiência de sexta-feira ficou marcada pela presença da polícia russa ao redor do tribunal. Os magistrados que estiveram no tribunal utilizaram coletes à prova de balas. Sendo que as últimas semanas têm sim marcadas por protestos dos apoiantes.