NB Obrigações Europa premiado com o Morningstar Portugal Fund Awards 2019

O Fundo NB Obrigações Europa FIMAO, gerido pela GNB Gestão de Ativos, foi o vencedor do Morningstar Portugal Fund Awards 2019 na categoria de Melhor Fundo Nacional Obrigações Euro, anuncia a instituição financeira.

“Num ano marcado por perdas em praticamente todos os fundos domésticos, o Fundo NB Obrigações Europa FIMAO foi o único fundo em 2018 que teve um desempenho acima da inflação”, explica o banco.

O gestor do Fundo, Vasco Teles, explicou as razões da rentabilidade do Fundo: “Com taxas de juro muito baixas e os ativos de risco sob pressão, o NB Obrigações Europa conseguiu preservar pequenos ganhos nos diversos riscos que gere. Tendo tido exposição a um total de dez países diferentes ao longo do ano, conseguiu contribuições positivas em nove desses soberanos, repartindo quase equitativamente os ganhos entre países periféricos e países considerados Core, como a Alemanha.”

Os prémios Morningstar Portugal 2019 reconhecem os fundos domésticos e estrangeiros que obtiveram um rendimento excecional ajustado ao risco em 2018.