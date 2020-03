Negociações interrompidas durante 15 minutos após queda de 7% do S&P 500

A bolsa de Nova Iorque começou a semana com fortes quedas devido à propagação do Covid-19, que aumenta a preocupação relativamente às consequências económicas do surto. A par disso, a guerra sobre os preços do petróleo causam igualmente ansiedade dos investidores.

Quer o índice Dow Jones quer o S&P 500 caíram 7%, o que levou à suspensão das negociações durante 15 minutos a partir da 13h35 (hora de Lisboa). “Os futuros em Nova Iorque encontram-se suspensos após as quedas atingirem valores superiores a 5% (limite máximo de perdas no pre-market). A condicionar os mercados está a queda dos preços do petróleo e a quarentena imposta pelo governo italiano no norte do país”, explica Ramiro Loureiro, trader do Millennium bcp.

Esta manhã, os juros dos títulos do Tesouro norte-americanos a 10 anos recuaram para 0,498%, um mínimo histórico.

A cotação do barril de Brent está a tombar 20,43%, para 36,02 dólares, enquanto a cotação do crude WTI cai 19,50%, para 33,22 dólares por barril, depois da reunião da OPEP+ em Viena na sexta-feira.

“Após a Arábia Saudita ter iniciado uma guerra de preços, em reação à indisponibilidade da Rússia para cortar produção, levou a um desentendimento na OPEP+. Isto deveria ser positivo para a atividade económica, ao impulsionar o consumo”, referem os analistas do banco espanhol Bankinter.

Quanto ao mercado cambial, o euro aprecia 1% face ao dólar (1,1398) e a libra esterlina “valoriza” 0,47% perante a divisa dos Estados Unidos (1,3107).

Na semana passada, o presidente da Reserva Federal norte-americana confessou que seria inevitável que os efeitos do novo coronavírus alterassem o normal funcionamento das economias “durante algum tempo”.

“O surto está a alterar a atividade económica em muitos países e seguramente alastrará à atividade económica aqui [Estados Unidos da América] e no exterior “, afirmou Jerome Powell na conferência de imprensa que se seguiu à descida extraordinária das taxas de juro em 50 pontos base, anunciada na última terça-feira.

