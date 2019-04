Negrão questiona Costa: “O Governo não consegue nomear pessoas qualificadas sem serem familiares?”

No debate quinzenal com o primeiro-ministro, esta tarde, na Assembleia da República, o líder da bancada parlamentar do PSD, Fernando Negrão, questionou insistentemente António Costa sobre a profusão de relações familiares no Governo, com especial incidência nos gabinetes ministeriais. Costa evitou responder diretamente a essas perguntas, mas admitiu a existência de “uma dúzia de casos” nos gabinetes e apelou à definição de “critérios claros” relativamente a essa matéria.

“Rui Rio já disse que os portugueses perceberam que este Governo ultrapassou todos os limites, que nomeia não por critérios de competência mas sim por critérios de laços familiares. E o patamar a que este Governo chegou é muito superior ao que acontecia antes deste Governo”, criticou Negrão, voltando a perguntar se “o Governo não consegue nomear pessoas qualificadas para os seus gabinetes sem terem relações familiares?”

Na resposta, o primeiro-ministro referiu-se a “muitos casos falsos” evocados nas últimas semanas, misturados com os verdadeiros, reconhecendo porém que se trata de “um tema relevante que não deve ser tratado com chicana”. Na perspetiva de Costa, “devem ser aqui definidos os critérios” para restringir ou não a nomeação de pessoas com relações familiares, aplicando-se a todos os governos.