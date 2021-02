Netanyahu escolhe protegido de Steve Bannon para liderar campanha eleitoral

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, escolheu o jornalista Aaron Klein para liderar a sua campanha eleitoral às eleições do próximo dia 23 de março. Segundo a imprensa israelita, Klein, que colabora com Netanyahu desde junho do ano passado, é considerado um dos homens próximos de Steve Bannon, o ex-assessor de Donald Trump que se tem descrito a si próprio como alguém interessado em criar uma dinâmica internacional de extrema-direita.

Aaron Klein foi a escolha de Bannon para trabalhar no posto avançado do seu site Breitbart no Médio Oriente – o Breitbart Jerusalém (que por acaso está situado em Tel Aviv). Nascido em Filadélfia, Estados Unidos, no seio de uma família judia ortodoxa, Klein rapidamente tomou o mesmo caminho que Bannon, tendo passado a usar o mesmo tipo de argumentos quando o assunto é o Médio Oriente ou a alegada conspiração islâmica contra o mundo ocidental (Israel incluído).

Klein acabou por aceitar trabalhar para Bannon na expansão do Breitbart no Oriente Médio e conseguiu-o: o site ‘noticioso’ passasse a ter, segundo diz o próprio, uma grande influência política em Israel.

O meio de comunicação aborda as notícias do Oriente Médio de uma perspetiva fortemente conservadora pró-Israel, trabalhando para conter o que Klein chama de preconceito anti-israelitas.

Os analistas israelitas afirmam que esta aproximação entre Netanyahu e Klein não pode deixar de indicar que o primeiro-ministro tem ligações ao antigo assessor de Trump – responsável pela estratégia muito bem sucedida de ‘meter’ o magnata do imobiliário na Casa Branca.

Desde que foi ‘despedido’ da Casa Branca, Bannon tem-se preocupado em organizar a extrema-direita mundial. Para isso, esteve vários meses a viajar pela Europa, tendo-se encontrado com alguns do líderes mais destacados nesse segmento político. A sua presença foi diferentemente observada pelos vários líderes europeus da extrema-direita. Enquanto foi muito apreciado pelo húngaro Victor Orbán (que Bannon disse ser o melhor político da Europa), parece ter exercido pouca influência sobre a francesa Marine Le Pen.

Bannon teve também oportunidade de se envolver na criação de uma espécie de universidade de elite, instalada num mosteiro em Itália, de onde a extrema-direita pretende fazer sair os seus quadros do futuro.