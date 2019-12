Netanyahu falou com Trump antes de se reunir com chefe da diplomacia dos EUA em Lisboa

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, vai reunir-se esta quarta-feira com António Costa em Lisboa, numa visita não oficial. A presença do líder israelita prevê ainda ter um encontro com Mike Pompeo, ministro dos Negócios Estrangeiros, também em território português.

Em declarações aos jornalistas à partida para Lisboa, Netanyahu admitiu que já falou com o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. “No domindo [1 de dezembro] falei com o presidente Trump, primeiramente, sobre o Irão”, afirmou o primeiro-ministro à televisão israelita I24 News.

Referindo-se ao encontro com Mike Pompeo, Netanyahu esclarece que a conversa que teve com Trump se vai agora estender para a discussão com o ministro dos Negócios Estrangeiros norte-americano. “A continuação desta discussão com Pompeo vai focar-se no Irão e depois sobre outros dois assuntos”, sustentando que a conversa vai ainda tocar no tema do tratado de defesa mútua com os EUA e no “futuro reconhecimento norte-americano da soberania de Israel sobre o Vale do Jordão”.

Apesar de admitir que estes são “tópicos muito importantes” e que continuarão a ser discutidos para que os trabalhos avancem, Benjamin Netanyhu admitiu existir outros tópicos sobre os quais vão discutir, embora se tenha recusado a mencioná-los à imprensa que o esperava no aeroporto.

Ahead of his trip to Lisbon to meet with US Secretary Mike Pompeo, Prime Minister Benjamin Netanyahu says he spoke to President Donald Trump about Iran, the US-Israel mutual defense treaty and future American recognition of Israel's sovereignty over the Jordan Valley: pic.twitter.com/NESQ6vPQGp — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) December 4, 2019