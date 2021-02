Netanyahu regressa ao tribunal e volta a clamar inocência

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, voltou ao Tribunal Distrital de Jerusalém para continuar a ser julgado por corrupção e, sob forte segurança e após vários atrasos devido à pandemia, declarou-se inocente de todas as acusações e saiu sem prestar quaisquer declarações públicas – ao contrário do que havia feito na audiência que teve lugar no ano passado.

A audiência terminou cerca de quatro horas depois, sem que o tribunal tenha chegado a uma decisão imediata sobre o calendário para a fase de prova, tendo ficado por definir se esta terá ou não lugar antes de 23 de março, dia em que ocorrerão eleições antecipadas para o Parlamento. Os advogados de Netanyahu pediram que essa fase só começasse dentro de três ou quatro meses.

O empresário israelita Shaul Elovitch e a sua mulher Iris e Arnon Mozes, jornalista, chegaram mais tarde ao tribunal, que estava sob fortes medidas de segurança, incluindo atiradores nos telhados próximos, e perante o aparecimento de uma manifestação espontânea, apesar de o primeiro-ministro ter pedido aos seus apoiantes que não comparecessem à porta do tribunal.

Os advogados de Netanyahu estão concentrando em argumentos processuais, como a alegada falta de aprovação para iniciar as investigações e a emissão de mandados de busca e apreensão de material. De facto, falta a aprovação formal por escrito do procurador-geral Avichai Mandelblit, o que pode ilegalizar a acusação. O primeiro-ministro é acusado de fraude e quebra de confiança em três casos e suborno num deles.

Os advogados têm agido para atrasar e desacreditar o processo, apresentando queixas contra a acusação, alegando que “táticas criminosas” foram usadas contra eles, pedindo uma mudança na acusação contra o primeiro-ministro e alegando que os investigadores da polícia usaram meios ilegítimos, tornando as acusações discutíveis.

Na primeira audiência do julgamento em maio passado, o primeiro-ministro fez um longo e inflamado discurso criticando o sistema judiciário e dizendo que as acusações foram “fabricadas”.