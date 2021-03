Nível de positividade dos testes à Covid-19 em Portugal está abaixo da recomendação europeia, segundo Ricardo Mexia

O presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública e membro do o Departamento de Epidemiologia do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, Ricardo Mexia, salientou esta terça-feira que o nível de positividade dos testes à Covid-19, realizados em Portugal, está abaixo da recomendação do Centro Europeu de Prevenção de Controle de Doença (ECDC, sigla inglesa).

Na reunião dos especialistas do Infarmed, Ricardo Mexia assinalou que o pico dos “níveis de positividade” dos testes à Covid-19 tiveram o seu pico no dia 31 de janeiro, com 19,96% do total de testes realizados darem positivo. Ora, no dia 19 de março, “esse indicador estava posicionado nos 1,4%. Algo que o especialista em saúde pública disse ser positivo, tendo em conta que o ECDC recomenda “que a taxa de positividade se situe abaixo dos 4%”.

Ricardo Mexia explicou ainda que, dividindo o total de testes positivos pelo total de testes realizados, a taxa de positividade desce para 1,2%. “No dia 19 de março, tínhamos uma taxa de positividade global de 1, 2%, sendo que era expectável no âmbito dos testes PCR que essa positividade fosse maior (2,3%)”,afirmou, indicando que os testes antigénio representavam a 19 de março, um nível de positividade de 0,03%.

O médico de saúde pública e epidemiologista sublinhou também que Portugal tem assistido a “um aumento importante da testagem”, sobretudo pelo o aumento do uso dos testes antigénio, muito usado na sequência da retoma da atividade escolar presencial. Isso contribui para “uma certa estabilização da testagem com PCR”, ou seja, evita constrangimentos na realização da testagem à Covid-19.

Na segunda-feira o Ministério da Educação anunciou que mais de 82 mil trabalhadores docentes e não docentes do ensino pré-escolar e 1.º ciclo foram testados na semana passada, num rastreio que revelou 80 casos de covid-19. A taxa de positividade foi “inferior a 0,1%”, segundo Ricardo Mexia.

A campanha de testagem nas escolas do pré-escolar e 1.º ciclo, arrancou a 16 de março, um dia depois das creches e escolas voltarem a abrir portas, e nessa semana foram realizados mais de 82 mil testes a trabalhadores docentes e não docentes dos sectores público e privado.

Além das escolas, Ricardo Mexia revelou ainda que, a 19 de março, contabilizavam-se cerca de 14.700 testes realizado “com uma taxa de positividade a rondar os 7%”. Nos lares, em 150 mil testes foram “identificados 2.627 positivos”.

O médico de saúde pública garantiu que estes dados permitirão uma consolidação da estratégia de vacinação nacional, coordenada pela task force chefiada pelo vice-almirante Gouveia e Melo.